Рональду Куману тяжело в столице Каталонии – команда занимает 9-е место в Ла Лиге и рискует не выйти в плей-офф ЛЧ (стартовали в турнире с двух разгромных поражений). Инсайдеры сообщают, что на смену голландцу готов прийти тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо, которого уже долгое время сватают в «Барсу».

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За 7 лет работы в клубе Марсело заработал репутацию самого гибкого и успешного тренера Южной Америки, выиграв с клубом 13 трофеев и дважды главный континентальный турнир – Кубок Либертадорес. Сам аргентинец на недавней пресс-конференции отреагировал на слухи: «У меня нет причин отвлекаться на мысли других людей. По контракту я должен сосредоточиться на своих обязательствах, а именно на продолжении работы тренером в «Ривере».

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Марсело дал понять, что не собирается уходить из клуба до истечения контракта в конце года. На удивление, за два месяца до его окончания, стороны не спешат с переговорами. Вполне вероятно, что Жоан Лапорта намерен привезти Гальярдо в Каталонию уже в январе. Похоже, спустя 7 лет работы с «Ривером» Марсело готов заявить о себе на весь мир и принять кризисного гранда, загибающегося от долгов и внутренних скандалов.

В 1-м сезоне избавил «Ривер» от бестрофейной серии

Марсело с самого детства связан с «Ривер Плейт». Именно здесь в 17 лет Гальярдо дебютировал в профессиональном футболе. Янгстер мгновенно получил от одноклубников и болельщиков интересное прозвище «El Muneco», что в переводе с испанского означает «кукла» – полузащитник обладал худощавым телосложением и ростом в 169 см. Несмотря на скудные физические данные, Марсело стал отличным плеймейкером и выиграл девять титулов на родине.

Марсело Гальярдо Фото: Getty Images

Затем последовал вояж во Францию, где Гальярдо в первом сезоне выиграл чемпионство с «Монако» и был признан лучшим игроком сезона в Лиге 1. В 2007 полузащитник попробовал свои силы в «ПСЖ», который еще не разбрасывался нефтяными деньгами и плелся в середине таблицы. На закате карьеры Марсело подзаработал в МЛС, вернулся в родной «Ривер» и окончательно закончил в уругвайском «Насьонале».

«Настал момент, когда мне нужно задуматься, что есть жизнь после футбола», – комментировал в 2011 году решение Гальярдо. Видимо, Марсело быстро пришел к отрицательному ответу – через 10 дней он возглавил «Насьональ».

Гальярдо проработал в Уругвае всего год, но уже в дебютном сезоне выиграл с «Насьоналем» чемпионский титул. Сразу после триумфа Марсело подал в отставку из-за желания вернуться к семье, которую оставил на год в Буэнос-Айресе.

На два года аргентинец оставил футбол позади, хотя периодически напоминал о себе в интервью. В 2014 году Марсело заявил, что однажды станет тренером «Ривера». Уже через несколько месяцев Гальярдо возглавил столичную команду и сделал это в непростые времена – клуб страдал из-за шестилетней бестрофейной серии и все еще мучился из-за вылета из Примеры.

Ставка руководства оправдалась, и через полгода Гальярдо выиграл Копа Судамерикана (тот же Кубок Либертадорес, но с большим количеством команд). По-настоящему триумфальным периодом для «Ривера» стали 2015-2016 года, когда команда собрала почти все возможные трофеи: кубок Аргентины, Суперкубок Южной Америки и Кубок Либертадорес (первый за 19 лет). Не покорился разве что местный чемпионат: за семь лет в «Ривере» Гальярдо так и не привел клуб к золоту. Несмотря на это, болельщики вместо старого прозвища «El Muneco» присвоили Марсело титул Наполеона из-за его лидерских качеств и регулярных побед.

Гальярдо мечтает об 11 воспитанниках в основе

Одна из основных причин успеха коуча в «Ривере» – прекрасная командная атмосфера. Марсело очень близок к футболистам, в том числе к юниорам. Он находит время и на выстраивание отношений с молодежью: регулярно просматривает матчи юношеских команд, лично общается с игроками и налаживает с ними связь с первых дней пребывания в академии.

Марсело Гальярдо Фото: Getty Images

В одном из интервью он заявил о мечте увидеть в основе 11 воспитанников. При этом Гальярдо не ограничивается словами и за семь лет открыл дорогу во взрослый футбол для многих выпускников академии: Себастьяна Дриусси, Лукаса Аларио, Джованни Симеоне и других.

Для всех учеников Гальярдо тренер был сродни второму отцу. «Марсело – лучший из тренеров, которые были в моей карьере. Он тренер-победитель, который всегда стремится к большему. Я выделяю его, потому что он всегда проявляет себя в командах. Он старается извлечь из них максимум и никогда не останавливается», – расплескался в комплиментах Эмануэль Маммана, игравший под руководством коуча в «Ривере».

Марсело мало чем отличается от эксцентричных южноамериканских коллег по цеху и тоже порой ради победы идет на безумные поступки. Гальярдо получил дисквалификацию на ответный матч против «Сантоса» в Кубке Либертадорес-2015, потому что в прошлом матче его команда на 30 секунд задержала начало второго тайма. Тренер замаскировался от прессы и протокольщиков под бейсболкой, чтобы беспрепятственно войти в раздевалку к игрокам во время перерыва.

Марсело Гальярдо Фото: Eurosport

Позже Марсело рассекретили и выдали новый бан еще на два матча, который пришелся на финалы. Гальярдо взял ответственность на себя, но заявил прессе, что поступил правильно: «Думал, что это необходимо и мне, и игрокам». История в духе праймового Жозе Моуринью, но она того стоила – «Ривер» в том сезоне выиграл турнир.

Весь принцип работы Гальярдо построен на конспектах Марсело Бьельсы, который является ориентиром практически для любого аргентинского коуча. Марсело повезло поиграть под его руководством в сборной Аргентины. «Бьельса был одним из тренеров, который научил меня большему, но, возможно, я многое упустил из его идей, потому что был молод и считал их недостаточно интересными», – сокрушался Гальярдо.

Гальярдо подстраивается под соперника, но верен своей философии

Гальярдо строит футбол на интенсивном прессинге и активном владении. Как раз с этими двумя элементами у «Барселоны» большие проблемы. Но есть одно отличие от философии Бьельсы – тренер «Ривера» очень гибкий и не стесняется подстраиваться под соперника.

Если не верите, то вот наглядный пример: «Ривер Плейт» открывал сезон-2019/20 кубковым матчем с «Химнасией». К 60-й минуте команды не забили ни одного мяча, и Марсело Гальярдо выпустил 19-летнего форварда Бенхамина Рольхейсера. Перед этим он провел для игрока тактическую инструкцию.

«Мы переходим на 4-3-3, и ты будешь играть справа, а Нико [Де ла Крус] слева. Когда увидишь его открытым, переводи [ему] мяч, и забегай внутрь штрафной для завершения атаки», – сказал Гальярдо. Буквально через пять минут задумка Марсело воплотилась в жизнь, и Бенхамин открыл счет.

Гальярдо использует самые разные схемы, при этом любимым вариантом для него остается 4-1-3-2. Хотя это условности, ведь при владении схема сильно видоизменяется. Гальярдо ставит на гибкость в атаке, подразумевающую постоянную смену позиций и построении треугольников при владении. Такой стиль часто ставит соперника в тупик. Крайние защитники и вингеры меняют друг друга, и оппоненты не успевают за их перемещениями.

Вратарь и разыгрывающий опорник активно участвуют в билд-апе, а главная роль в атаке достается десяткам. Они имеют полное право перемещаться на фланги и опускаться в глубину для выхода из-под прессинга. Марсело также регулярно использует дуэт форвардов, помогающих друг другу на чужой трети. Как правило, один играет роль таргетмена (высокий и мощный нападающий, на которого часто следуют забросы для спокойного выхода из обороны), а второй – оттянутого. Также на них важная роль в давлении на соперника – именно они дают сигнал для прессинга.

Футбол «Ривера» можно назвать смесью философии Юргена Клоппа и Пепа Гвардиола – лучших тренеров Европы. Каталонец регулярно респектует Гальярдо и называет его одним из лучших тренеров современности: «То, что Марсело сделал с «Ривером», просто невероятно. Ежегодно [в футболе] выбирают лучших тренеров мира, но его почему-то не включают туда».

«Ривер» рубился весь матч с полузащитником в воротах

Крутость, тактическую гибкость и единение Марсело с футболистами подтверждает произошедшая в этом мае с «Ривером» история в Кубке Либертадорес. Из-за вспышки коронавируса команда потеряла 20 футболистов основы. В их числе оказалось все четыре вратаря из заявки. Перед матчем последнего тура группового этапа с «Санта Фе» у Марсело осталось в распоряжении всего 11 футболистов, а КОНМЕБОЛ запретила дозаявлять новых

Для выхода в плей-офф «Ривер» устраивала только победа. Гальярдо кое-как собрал стартовый состав и поставил в ворота полузащитника Энцо Переса с ростом в 177 см, который еще и не до конца восстановился от травмы подколенного сухожилия. Еще двое футболистов вообще до этого не играли на взрослом уровне. Марсело перешел на 5-3-2, отказался от высокого прессинга и поставил на лонгболлы. А еще попросил агрономов сократить поле, чтобы максимально усложнить задачу сопернику.

Удивительно, но план сработал – «Ривер» забил два мяча в первые шесть минут и сыграл на удержание. Тут в дело вступил Перес, сделавший четыре сэйва за матч. Энцо был близок к сухарю, но соперник пробил из убойной позиции, и матч закончился победой «Ривера» 2:1. Аргентинская команда с первого места вышла в следующий этап, обойдясь без замен (у «Ривера» попросту не осталось игроков для скамейки), а Перес получил звание MVP матча.

Энцо Перес и Марсело Гальярдо Фото: Getty Images

«Я до сих пор не осознал, какое место займет эта игра в моей тренерской карьере и в истории «Ривера. Такой ситуации в моей карьере еще не было. В нас поверило множество людей – и это убедило команду, что вместе мы сможем достичь цели, хоть это и будет очень сложно», – гордился Марсело.

После такого матча многие уверовали, что «Ривер» не упустит титул, но в четвертьфинале Халк вместе с «Атлетико Минейро» выбили Марсело из турнира. Но болельщики по-прежнему величают Гальярдо лучшим тренером в истории клуба и до последнего надеются, что их любимчик не покинет Буэнос-Айрес.

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