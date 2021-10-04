Президент «Барселоны» Жоан Лапорта через сообщение в мессенджере WhatsApp рассказал членам совета директоров о поддержке главного тренера Роналда Кумана.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

После поражения «Барсы» от «Бенфики» в Лиге чемпионов на выезде (0:3) состоялось заседание совета директоров каталонского клуба, на котором Лапорта выразил крайнее недовольство результатами, игрой в три центральных защитника, а также недостаточным привлечением в состав молодых футболистов.

Чемпионат Испании «Атлетико» использовал защиту «Барсы». Но смеяться над Куманом странно ВЧЕРА В 22:04

Из этого многие сделали вывод, что матч против «Атлетико» 2 октября станет последним для Кумана в роли главного тренера, в том числе и члены совета директоров, решившие, что к следующему заседанию 17 октября у команды будет новый коуч.

Однако Лапорта 1 октября позвонил Куману для подробного обсуждения положения команды, текущих результатов и игры. В субботу утром, 2 октября, президент довел свою позицию о поддержке до членов совета директоров посредством WhatsApp. Он пояснил свое решение тем, что тренер заслуживает доверия, потому что принял команду в разгар спортивного и управленческого кризиса в клубе.

Такой способ информирования Лапорты был продиктован желанием, чтобы члены правления клуба узнали об изменении мнения президента из первых рук, а не через прессу, – сообщает sport.es

«Барселона» после семи матчей чемпионата Испании занимает девятое место, набрав 12 очков.

Куман стал главным тренером «Барсы» 19 августа 2020 года.

Чемпионат Испании Празднование Суареса – троллинг «Барсы». Напомнил Куману о прощании ВЧЕРА В 21:44