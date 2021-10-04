Увольнение Роналда Кумана с поста главного тренера «Барселоны» окажется весьма тяжелым для бюджета клуба.
В случае одностороннего расторжения контракта «Барса» будет вынуждена выплатить коучу 12 миллионов евро до 30 июня. Если это условие не будет выполнено, то клуб не сможет назначить нового тренера на сезон-2022/23.
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Лимит зарплаты для нового тренерского штаба, установленный Ла Лигой, равен 3 миллионам евро, значит на эти цели «Барселоне» придется израсходовать порядка 15 миллионов евро, сообщает в твиттере Исаак Фуото.
- «Барселона» после семи матчей чемпионата Испании занимает девятое место, набрав 12 очков.
- Куман назначен на пост главного тренера «Барсы» 19 августа 2020 года.
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