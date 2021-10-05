Президент «Реала» Флорентино Перес снова заявил о намерении подписать контракт с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.
«В январе у нас будут новости по Мбаппе. Надеемся, что все решится уже 1 января», – заявил Перес в интервью El Debate.
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- В августе «ПСЖ» отклонил два предложения «Реала» по Килиану Мбаппе – мадридцы высылали в столицу Франции офферы в размере 160 и 170+10 миллионов евро.
- Действующее соглашение француза с клубом истекает в июне 2022 года. 1 января «Реал» получит возможность заключить предварительное соглашение с 22-летним форвардом.
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