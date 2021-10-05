Форвард «Барселоны» Мемфис Депай рассказал, что не сомневается в правильности решения о переходе в каталонский клуб и не жалеет о трансфере. Мемфис стал самым удачным приобретением лета для «Барсы». Голландец в нескольких играх завоевал расположение болельщиков «Камп Ноу».

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«Как можно про это спрашивать? Это же «Барса». Все знают о величии этого клуба и о значимости для футболиста перехода сюда. Я никогда не пожалею об этом. Я понимаю, какая ситуация сложилась в «Барсе» сейчас. Все в панике, потому что подобное для клуба непривычно. Здесь привыкли побеждать и играть в красивый футбол. Но я не переживаю и уверен, что все изменится», – заявил Депай Diario Sport

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Депай перешел летом из «Лиона» на правах свободного агента, контракт был подписан до 2023 года.

В нынешнем сезоне Мемфис провел девять матчей за «Барсу», в которых забил три мяча.

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