Стало известно, сколько «Барселона» сможет потратить на трансферы в зимнее трансферное окно.
Согласно информации Sport, лимит каталонцев на покупки в январе – 20 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться, если клуб сможет кого-то продать. «Барселона» ведет работу по поиску нападающего, а также крайнего защитника, который может играть на обоих флангах. Клуб рассчитывает подписать новичков на условиях бесплатной аренды или в качестве свободных агентов.
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- После семи матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 12 очков и занимает девятое место в таблице.
- В стартовых матчах ЛЧ каталонцы проиграли «Баварии» и «Бенфике» с общим счетом 0:6 и идут на последнем месте в группе.
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