Нападающий «Атлетико» Луис Суарес вспомнил уход из «Барселоны». По словам уругвайца, главный тренер каталонцев Роналд Куман не смог объяснить ему, почему футболист больше не нужен клубу.

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«Звонок Кумана о моем уходе длился 40 секунд. С легендами так не прощаются. Сначала он сказал мне, что я не входил в его планы, а потом заявил, что если ситуация с моим контрактом не будет решена, я сыграю против «Вильярреала». Ему не хватило силы воли для того, чтобы четко сказать мне, кому я не нужен, ему или клубу. Было очень тяжело после всего, что я сделал для клуба. После этого звонка я поговорил с женой и с Месси. Год выдался тяжелый. Месси тогда сказал, что хочет уйти, а меня выставили из клуба. Для наших семей это было ужасное время», – цитирует Суареса Marca со ссылкой на интервью на канале Джерарда Ромеро на Twitch.

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Луис Суарес был футболистом «Барселоны» с 2014 по 2020 год.

Уругваец – второй бомбардир каталонского клуба за всю историю со 195 мячами.

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