Нападающий мадридского «Атлетико» продолжает метать стрелы в адрес руководства «Барселоны». Бывший форвард каталонской команды рассказал интересную историю на стриме в Twitch с журналистом Жераром Ромеро.

«В 2019 году я предложил «Барсе» подумать о трансфере своего соотечественника Дарвина Нуньеса. Он тогда положил за сезон 16 голов в сезоне за «Альмерию» и обошелся бы клубу в 15-20 млн евро. Но мне ответили, что Дарвин слишком молод и отказались от трансфера. В результате сегодня 22-летний Нуньес стоит около 100 млн евро», – недоумевает Суарес. Его слова приводит Sport Bible

Тренер «Барселоны» Роналд Куман сообщил Суаресу, что не нуждается в его услугах звонком по телефону.

Летом 2020 года Нуньеса за 24 млн евро купила «Бенфика».

В матче группового этапа ЛЧ-2021/22 Нуньес отгрузил два мяча в ворота каталонцев.

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