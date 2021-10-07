Над брендом форварда «Реала» Винисиуса Жуниора и его имиджем за пределами поля работают 39 человек.

Согласно информации Globoesporte , 12 человек работают на бразильца эксклюзивно. У Винисиуса есть сотрудники на каждую сферу деятельности: от физиотерапевта, который работает над реабилитацией и профилактикой травм после каждой игры, до французского шеф-повара, составляющего меню для футболиста и занимается приготовлением блюд.

До недавнего времени у Жуниора был профессиональный оператор, который был вынужден вернуться на родину из-за личных проблем. Также на каждом матче бразильца сопровождает личный фотограф. У Винисиуса есть сотрудники, входящие в так называемый «семейный офис» – он нужен для управления семейными активами. Также они обеспечивают игроку юридическую и логистическую помощь.

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У Винисиуса есть персональные стилисты, которые подбирают для него образы. Также отмечается, что сотрудники помогают форварду с выбором нового дома.

У Винисиуса одна из самых низких зарплат в «Реале» – 3,2 миллиона евро в год.

В сезоне-2021/22 бразилец сыграл за «Мадрид» 8 матчей в Ла Лиге, забил 5 мячей и сделал 2 ассиста.

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