Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему клуб отпустил Лионелея Месси в «ПСЖ», а также поделился договоренностями с Роналдом Куманом.

«Для подписания Месси у нас не было запаса средств, чтобы включить его контракт в расходы на оплату труда. Из аудиторского заключения было видно, что вложения в Лео подвергнут клуб риску. Но «Барселона» превыше Месси и всех остальных. Я надеялся уйти с ним в долг по зарплате с последующей выплатой, но не особо рассчитывал, что игрок такого уровня пойдет это. Он предложил нам свой вариант, мы его рассмотрели, но, чтобы получить средства на зарплаты, нам пришлось бы пойти на нерациональную сделку с CVC.

Что касается Кумана, то он заслуживает некоторой доли уверенности. Он любит «Барсу», он пришел в команду в непростые времена. Мы надеемся, что в следующих играх у команды получится сыграть на хорошем уровне. Мне кажется, было справедливо дать ему эту степень уверенности. Я очень доволен своим решением», – приводит слова Лапорты Marca

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«Барселона» после семи матчей чемпионата Испании располагается на девятом месте с 12 очками.

«ПСЖ» с Месси в составе лидирует в чемпионате Франции после девяти игр с 24 очками в активе.

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