Президент «Барселоны» Жоан Лапорта надеялся, что Лионель Месси останется в каталонском клубе и будет играть за «сине-гранатовых» бесплатно.

«Он хотел остаться, но на него оказывалось большое давление из-за предложения. Они знали, что если он уйдет, то подпишет контракт с «ПСЖ». Я надеялся, что Месси все переиграет и скажет, что будет играть бесплатно. Мне бы это понравилось, и я был бы полностью за это. Насколько я понимаю, Ла Лига это приняла бы. Но мы не можем просить игрока такого уровня, как Месси», – приводит слова Лапорты Yahoo! Sports со ссылкой на радио RAC1.

«Барселона» после семи матчей чемпионата Испании располагается на девятом месте с 12 очками.

«ПСЖ» с Месси в составе лидирует в чемпионате Франции после девяти игр с 24 очками в активе.

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