Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал слухи о возможной работе в «Барселоне».

«Мне нелегко об этом говорить… Я проработал 5 лет с Бельгией и на 100% сосредоточен на этом. Сейчас будем готовить команду к чемпионат мира. Больше нечего сказать», – приводит в твиттере слова Мартинеса инсайдер Фабрицио Романо.

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Роберто Мартинес руководит сборной Бельгии с 2016 года. Под его руководством команда добилась своего лучшего результата на чемпионатах мира: третье место в России-2018.

На Евро-2020 бельгийцы выбыли в 1/4 финала, а Финале четырех Лиги наций проиграли Франции и Италии.

«Барселона» после семи матчей занимает девятое место в чемпионате Испании, набрав 12 очков.

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