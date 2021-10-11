Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал выступил в защиту соотечественников из «Барселоны» – полузащитника Френки де Йонга и главного тренера Роналда Кумана.

«Когда все идет хорошо и вы вносите большой вклад в успехи команды, как это делал Френки де Йонг в последние два года, тогда беспокоиться не о чем. Но когда что-то идет не так, в «Барселоне» всегда преследуют иностранцев, а для тренера дело заканчивается отставкой.

Я сам испытал это, когда тренировал «Барселону». И теперь история повторяется. Поэтому я советую Де Йонгу и Куману не обращать особого внимания на негативные комментарии», – сказал Ван Гал на пресс-конференции перед матчем с Гибралтаром.

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Луи ван Гал дважды в карьере тренировал «Барселону»: с 1997 по 2000 год и в сезоне-2002/03.

После семи матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 12 очков и занимает девятое место в таблице.

В стартовых матчах ЛЧ каталонцы проиграли «Баварии» и «Бенфике» с общим счетом 0:6 и идут на последнем месте в группе.

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