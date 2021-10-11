Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл посетил Открытый чемпионат Испании по гольфу и рассказал о причинах любви к этому виду спорта.

«Среди игроков «Реала» в гольф играют только двое, и я определенно номер один в команде. Другой, кто играет в гольф – Тибо Куртуа. Но он не лучше меня. Когда поблизости проходит турнир по гольфу, я обязательно прихожу посмотреть. Мне все здесь нравится: атмосфера, публика, хорошая погода. И, честно говоря, все ребята здесь играют очень хорошо.

Больше всего в гольфистах мне нравится их умение концентрироваться. Невероятно, насколько хорошо они играют под давлением, которое на них оказывается. В футболе мы тоже сталкиваемся с давлением, но ситуация все равно отличается – ведь на поле еще есть судья. Гольф – гораздо более интеллектуальная игра. Здесь я чувствую даже больше давления, чем на стадионе, играя на глазах у 80 тысяч зрителей», – приводит слова Бэйла Mundo Deportivo

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Гарет Бэйл не выходил на поле с 8 сентября – он выбыл из строя до начала ноября из-за разрыва мышцы подколенного сухожилия.

Из-за различных повреждений валлиец пропустил уже 103 игры «Реала» во всех турнирах с момента перехода в клуб летом 2013 года.

До травмы Бэйл выходил в старте во всех трех матчах «Реала» в Ла Лиге-2021/22. Статистика полузащитника: гол и ассист.

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