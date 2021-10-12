«Барселона» не оставляет попыток подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Одним из первых шагов Жоана Лапорты после возвращения на пост президента каталонского клуба была встреча в Барселоне с отцом 21-летнего норвежца и агентом Мино Райолой. Руководство «блауграны» по-прежнему заинтересовано в трансфере Холанна, на что несколько дней назад намекал генеральный директор клуба Ферран Ревертер.

«Барселона» испытывает серьезные финансовые трудности, поэтому шансы на успех в борьбе за форварда кажутся минимальными. Однако, согласно информации Sport , каталонцы получили предложения от нескольких инвестиционных фондов, которые готовы помочь клубу в оформлении сделки. Организации уже изучили потенциальную операцию и считают ее не только жизнеспособной, но и выгодной для ближайшего будущего «блауграны». Главным препятствием для «Барсы» могут стать лишь высокие запросы представителей Холанна по зарплате.

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Контракт Эрлинга Холанна с «Боруссией» истекает 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что норвежец договорился с клубом об отъезде из Дортмунда уже летом 2022-го.

По состоянию на октябрь 2021-го Transfermarkt оценивает 21-летнего форварда в 150 миллионов евро.

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