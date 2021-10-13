Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, как отвлекается от работы и мыслей о футболе.

«Я думаю о футболе 24 часа в сутки. Это правда. Я всегда говорю, футбол – это то, от чего невозможно избавиться, несмотря на всех отвлекающие факторы, которые были, есть и будут. Да, можно пойти в кино, смотреть фильм полтора часа... Можно здорово проводить время, но вдруг в фильме возникает момент затишья, малейшая пауза, и вы начинаете думать, кто должен играть завтра: Жоау Феликс или Анхель Корреа.

Неважно, кто в этот момент рядом с тобой. В своей голове вы не перестаете думать об этом, даже если идете спать. Поэтому часто мой способ расслабиться или заснуть – это представить, как можно сформировать команду», – сказал Симеоне в интервью Olé. Слова Чоло приводит Mundo Deportivo

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Симеоне возглавил «Атлетико» 23 декабря 2011 года. Уже в мае 2012 года Чоло выиграл с мадридцами первый трофей – Лигу Европы.

Контракт Диего с «индейцами» рассчитан до лета 2024 года.

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