Полузащитник «Барселоны» Педри останется в каталонском клубе еще на пять лет.
18-летний футболист подпишет с «сине-гранатовыми» новое соглашение до июня 2026 года. Подписи стороны поставят в ближайшие дни, а сумма выкупа за игрока составит 1 миллиард евро, сообщает Фабрицио Романо в твиттере.
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- Педри стал лучшим молодым игроком Евро-2020 по версии УЕФА.
- В прошлом сезоне он провел 73 матча за «Барсу», а также олимпийскую и основную сборные Испании. Это лучший показатель сезона среди всех игроков.
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