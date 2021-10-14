Вратарь «Реала» Андрей Лунин думает об уходе из мадридского клуба.
Футболист хочет сменить команду летом 2022 года, так как разочарован отсутствием игровой практики и шанса проявить себя в Мадриде. Интерес к голкиперу сборной Украины проявляют несколько европейских клубов, сообщает Fichajes.
- 22-летний вратарь провел только один официальный матч в основном составе «Реала» – в Кубке Испании против «Алькояно»
- Соглашения Лунина с мадридским клубом действует до лета 2024 года.
- В 2019 году Лунин выиграл молодежный чемпионат мира со сборной Украины.
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