«Барселона» провела более 20 матчей на «Камп Ноу», когда арена находилась в аварийном состоянии. Стадион имел дефекты, которые угрожали жизни и здоровью зрителей.

Компания, занимавшаяся реновацией арены, заказала отчет о состоянии объекта. По итогам проверок выявили 127 проблем. При этом 44 из них несли серьезную угрозу жизни и здоровью зрителям и другим посетителям стадиона, так как присутствовал риск обрушения отдельных частей стадиона.

В клубе не сразу обратили внимание на аварийное состояние арены, и с весны 2019-го по осень 2020-го на стадионе прошел 21 матч чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Бывший президент «Барсы» Хоспе Бартомеу и другие руководители клуба знали о проблеме, но отказались проводить срочные ремонтные работы. Проблемы устранили после смены президиума по инициативе Жоана Лапорты и экс-исполняющего обязанности главы «сине-гранатовых» Карлеса Тускетса, сообщает La Vanguardia

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