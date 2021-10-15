Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал, что клубу предлагали 150 миллионов евро из Англии за нападающего Ансу Фати.

«Летом 2020-го мы получили заманчивое предложение по Ансу Фати, которое помогло бы урегулировать многие финансовые вопросы в тот год. Английский клуб был готов заплатить за него 150 миллионов евро. Сделка была выгодной, но для «Барсы» спортивные интересы на первом месте по сравнению с экономическими», – приводит слова Жозепа Бартомеу Mundo Deportivo

7 ноября 2020 года в матче против испанского «Бетиса» Фати получил повреждение мениска и выбыл на год.

Летом 2021-го «Барса» из-за финансовых проблем не смогла сохранить Лионеля Месси и отдала его 10-й номер Фати.

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