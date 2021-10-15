Стали известны имена 20 молодых футболистов-претендентов на премию Golden Boy. Издание Tuttosport опубликовало сокращенный в два раза список.
За престижную награду поборются по два игрока «Реала», «Боруссии», «Барселоны», «Аякса», а также по одному футболисту «Арсенала», «МЮ», «Баварии», «Тоттенхэма», «Зальцбурга», «Милана», «Байера», «Марселя», «Аталанты», «ПСЖ», «Вильярреала» и «Брюгге».
  • Эдуарду Камавинга («Реал»);
  • Букайо Сака («Арсенал»);
  • Джуд Беллингем («Боруссия Д»);
  • Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»);
  • Джамал Мусиала («Бавария»);
  • Джованни Рейна («Боруссия Д»);
  • Гави («Барселона»);
  • Бриан Хиль («Тоттенхэм»);
  • Карим Давид Адейеми («РБ Зальцбург»);
  • Райан Гравенберх («Аякс»);
  • Даниэль Мальдини («Милан»);
  • Флориан Вирц («Байер»);
  • Вильям Салиба («Марсель»);
  • Родриго («Реал»);
  • Роберто Пикколи («Аталанта»);
  • Педри («Барселона»);
  • Нуну Мендеш («ПСЖ»);
  • Йереми Хесус Пино («Вильярреал»);
  • Юрриен Тимбер («Аякс»);
  • Шарль де Кателаре («Брюгге»).
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