Стали известны имена 20 молодых футболистов-претендентов на премию Golden Boy. Издание Tuttosport опубликовало сокращенный в два раза список.

За престижную награду поборются по два игрока «Реала», «Боруссии», «Барселоны», «Аякса», а также по одному футболисту «Арсенала», «МЮ», «Баварии», «Тоттенхэма», «Зальцбурга», «Милана», «Байера», «Марселя», «Аталанты», «ПСЖ», «Вильярреала» и «Брюгге».

Эдуарду Камавинга («Реал»);

Букайо Сака («Арсенал»);

Джуд Беллингем («Боруссия Д»);

Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»);

Джамал Мусиала («Бавария»);

Джованни Рейна («Боруссия Д»);

Гави («Барселона»);

Бриан Хиль («Тоттенхэм»);

Карим Давид Адейеми («РБ Зальцбург»);

Райан Гравенберх («Аякс»);

Даниэль Мальдини («Милан»);

Флориан Вирц («Байер»);

Вильям Салиба («Марсель»);

Родриго («Реал»);

Роберто Пикколи («Аталанта»);

Педри («Барселона»);

Нуну Мендеш («ПСЖ»);

Йереми Хесус Пино («Вильярреал»);

Юрриен Тимбер («Аякс»);

Шарль де Кателаре («Брюгге»).

Чемпионат Испании Бартомеу: «Английский клуб был готов заплатить за Фати 150 млн евро» 2 ЧАСА НАЗАД

Чемпионат Испании «Барса» провела 21 матч Ла Лиги на стадионе в аварийном состоянии ДЕНЬ НАЗАД