Стали известны имена 20 молодых футболистов-претендентов на премию Golden Boy. Издание Tuttosport опубликовало сокращенный в два раза список.
За престижную награду поборются по два игрока «Реала», «Боруссии», «Барселоны», «Аякса», а также по одному футболисту «Арсенала», «МЮ», «Баварии», «Тоттенхэма», «Зальцбурга», «Милана», «Байера», «Марселя», «Аталанты», «ПСЖ», «Вильярреала» и «Брюгге».
- Эдуарду Камавинга («Реал»);
- Букайо Сака («Арсенал»);
- Джуд Беллингем («Боруссия Д»);
- Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»);
- Джамал Мусиала («Бавария»);
- Джованни Рейна («Боруссия Д»);
- Гави («Барселона»);
- Бриан Хиль («Тоттенхэм»);
- Карим Давид Адейеми («РБ Зальцбург»);
- Райан Гравенберх («Аякс»);
- Даниэль Мальдини («Милан»);
- Флориан Вирц («Байер»);
- Вильям Салиба («Марсель»);
- Родриго («Реал»);
- Роберто Пикколи («Аталанта»);
- Педри («Барселона»);
- Нуну Мендеш («ПСЖ»);
- Йереми Хесус Пино («Вильярреал»);
- Юрриен Тимбер («Аякс»);
- Шарль де Кателаре («Брюгге»).
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