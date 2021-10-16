Бразильский защитник Дани Алвес хочет вернуться в «Барсу» и уже связался с клубом, чтобы предложить свои услуги.

Как сообщил Ориоль Доменек в программе «Onze» на Esport3 , в данный момент Алвес находится в Барселоне и ведет переговоры с клубом. Финансовый вопрос не будет проблемой. Бразилец принимает во внимание непростое экономическое положение каталонцев и согласен на минимальную зарплату. «Барса» еще не приняла окончательного решения и взяла паузу для проведения необходимых консультаций.

Алвес дал понять агентам, что подписание контракта с «Барселоной» является для него приоритетом. Поэтому он попросил своих представителей не рассматривать поступающие предложения до тех пор, пока каталонцы не примут окончательное решение.

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В начале сентября Дани Алвес покинул «Сан-Паулу» из-за долгов по зарплате в размере около 2 миллионов долларов. Он играл за бразильский клуб с 2019 года.

38-летний защитник заявил, что не подпишет контракт ни с одним клубом до конца 2021 года. По информации Фабрицио Романо, игроку поступило 4 предложения.

Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год и выиграл с клубом 23 трофея.

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