Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о попадании в список номинантов на «Золотой мяч» и оценил свои шансы на получение приза.

«Это было моей мечтой с юных лет, а также мотивацией. Золотой мяч» – награда для лучших игроков мира, поэтому оказаться в списке номинантов невероятно почетно. Если посмотреть на фамилии всех, кто там есть, то испытываешь очень приятное чувство от того, что оказался в этой компании. Награда всегда была моей целью.

Я не так уж далек от победы? Да, можно так сказать. Я многое сделал за последние 3-4 года и продолжаю показывать высокий уровень. Когда я играю, то не думаю о «Золотом мяче». Я думаю о том, чтобы помочь команде победить в зрелищном стиле. «Золотой мяч» является результатом этого, потому что это награда за индивидуальные достижения. Но все дело в команде», – сказал Бензема ESPN

Лига наций - Финалы «Реал»: «Золотой мяч» Кариму Бензема» 11/10/2021 В 04:43

Карим Бензема – лучший бомбардир и ассистент Ла Лиги. На счету француза 9 голов и 7 голевых передач.

В минувшие выходные форвард помог сборной Франции выиграть Лигу наций. Гол Бензема в финале против Испании был признан лучшим на турнире.

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