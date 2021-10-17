Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает нападающего Карима Бензема главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

«Бензема заслужил этот «Золотой мяч». Он потрясающий игрок, мне выпала большая честь тренировать его. Он умеет делать на поле все. Карим выше остальных, и я надеюсь, что его наградят «Золотым мячом». Сейчас он выше облаков. Я бы отдал «Золотой мяч» ему», – приводит слова Зидана Téléfoot.

Чемпионат Испании Бензема оценил свои шансы на «Золотой мяч» ВЧЕРА В 08:42

Карим Бензема – лучший бомбардир и ассистент Ла Лиги-2021/22. На счету 33-летнего француза 9 голов и 7 голевых передач.

В минувшие выходные форвард помог сборной Франции выиграть Лигу наций. Гол Бензема в финале против Испании был признан лучшим на турнире.

Лига наций - Финалы «Реал»: «Золотой мяч» Кариму Бензема» 11/10/2021 В 04:43