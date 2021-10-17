Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на предложение об иске в суд на своего предшественника Жозепа Бартомеу.

На собрании членов клуба один из представителей сосьос призвал не прощать Бартомеу и обещал Лапорте поддержку в суде. Действующий глава клуба ответил любые разбирательства могут быть начаты только после завершения проверки деятельности его предшественника. Она должна быть закончена в течение месяца.

«У меня масса причин подать в суд на Бартомеу. Если мы найдем признаки преступления, то примем соответствующие меры, но сделаем это только в том случае, если получим полные гарантии победы в суде. Мы не хотим стать соучастниками в противоправных действиях, но и не собираемся быть жестокими по отношению к предыдущему руководству», – заявил Лапорта по сообщению Marca

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Жоан Лапорта вернулся на пост главы «Барселоны» 7 марта 2021 года.

«Барселона» после восьми матчей чемпионата Испании располагается на седьмом месте, набрав 15 очков.

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