Бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, что каталонский клуб мог подписать контракт с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе, когда тот играл за «Монако».

«Мы могли его подписать. Однако тренеры предпочли Дембеле, потому что им нужен был игрок, который создает пространство», – приводит слова Бартомеу AS

Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.

В нынешнем сезоне Килиан провел за парижан 11 матчей, забил 4 мяча и сделал 5 ассистов.

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