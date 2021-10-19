«С юных лет «Золотой мяч» – это мечта и мотивация. Это награда для лучших игроков мира, так что приятно оказаться в списке. Я смотрю на фамилии и чувствую удовлетворение от того, что я среди них. Приз всегда был моей целью», – заявил Карим Бензема в середине октября 2021-го.

В погоне за мечтой француз отдался до последней митохондрии каждой клеточки тела. За 12 лет в «Реале» он отпахал в 569 матчах, набомил 289 голов, 151 раз ассистировал. Карим провел на поле 40 тысяч минут – это 27 дней игры в футбол нон-стоп без сна и еды. Бензема собрал все возможные клубные трофеи – большинство по три-четыре раза. Но на пик формы француз начал выходить только после ухода Криштиану Роналду из «Реала» три года назад.

2021-й уже стал одним из лучших годов в карьере Карима. Француз с января нашвырял 24 мяча и 11 раз помог забить другим парням. По показателю гол+пас в топ-лигах с Бензема (35) сравнятся только Роберт Левандовский (37) и Эрлинг Холанн (36).

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Карим Бензема и Кубок Лиги наций Фото: Getty Images

Карим тащит «Реал» на старте сезона: в 10 матчах у него сумасшедшая стата – 10 голов и 7 ассистов во всех турнирах. Бородач установил рекорд результативности века уже в шестом туре Ла Лиги нового сезона: никто за 21 год не организовывал 15 мячей настолько быстро. Стабильность Бензема – фундамент «Реала» в постковидные времена, когда клуб практические не покупает игроков и теряет лидеров, вроде Серхио Рамоса и Зинедина Зидана.

В начале октября Карим, наконец, выиграл первый трофей с Францией: бомбардир завалил голешник в финале Лиги наций против Испании. Он пропустил три чемпионата мира, два Евро и 11 лет ждал секунды, когда сможет поднять над головой чашку в футболке сборной. И после возвращения сходу стал движком команды.

Ленты новостей по тегу «Карим Бензема» сейчас ломятся от цитат футбольных людей со всего мира.

Коуч «Шахтера» Де Дзерби: «Однозначно отдал бы «ЗМ» Бензема. Для меня он сильнейший центрфорвард мира уже несколько лет».

Зинедин Зидан: «Бензема заслужил «Золотой мяч». Сейчас он выше неба».

Фабио Каннаваро: «У него есть необходимые для «ЗМ» качества».

Самуэль Это'О: «У мадридцев в составе лучший центрфорвард планеты – Карим Бензема. Он заслуживает «ЗМ».

Бразильский Роналдо: «Бензема – мой кандидат на «Золотой мяч». Лучший форвард, просто зверь последние 10 лет»

Даже Лео Месси сказал , что Бензема – один из тех, за кого стоит отдать голос. Но в этом есть горькая ирония, потому что главный индивидуальный трофей в очередной раз заберет именно аргентинец.

И Месси, и Бензема – живые легенды, которые ничего не добивались на международных турнирах. Но в 2021-м оба потеряли трофейную девственность в сборной. Проблема в том, что Месси – гений, которого обожают во всем мире. Он более медийный: на Лео подписаны 275 млн человек в инсте, это второе место в мире после Криша (354 млн). Бензема (42,8) не входит даже в десятку. Это значит, что победу Месси со сборной Аргентины ждало полмира, а трофей Бензема – в шесть раз меньше.

Лионель Месси, Аргентина, Кубок Америки-2021 Фото: Getty Images

При этом Месси напоследок зацепил Кубок Испании с «Барсой» и стал лучшим бомбардиром и ассистентом Ла Лиги по итогам сезона-2020/21.

А эпик вин Бензема и Франции в Лиге наций перекрывает не только странный победный гол, но и позор на Евро-2020. Французы снова перессорились и закопали сами себя, как на ЧМ-2010. А одним из катализаторов склок стал как раз Карим. Форвард «Реала» пикировался с Оливье Жиру, называя себя болидом «Формулы-1», а ветерана – картингом. В этой ситуации Гризманн поддерживал Жиру, а Мбаппе, недолюбливающий Антуана, вписался за Бензема. Результат склок – пощечина от работяг из Швейцарии и вылет французских пижонов с Евро.

Токсичность (а скорее, глуповатость) Бенза влияет на его карьеру последние 11 лет – все из-за нелепого скандала с шантажом и секс-видео Матьё Вальбуэна. Финал судебного разбирательства назначен на 20-22 октября 2021 года в Версале. Если вину Карима докажут (а это очень вероятно), то футболисту грозит до пяти лет тюрьмы и 75 тысяч евро штрафа.

Такой приговор в эпоху движения Me too и культуры отмены – практически гарантированный пролет мимо «Золотого мяча» не только в этом году. Никто не будет награждать секс-преступника, насколько великим игроком он бы ни был.

Николя Саркози и Нассер Аль-Хелаифи Фото: Getty Images

Но главный фактор, который указывает на победу Месси – его новый клуб. «ПСЖ» подписал аргентинца для рекламы Катара и чемпионата мира-2022. Шестой «Золотой мяч» для Месси, который обойдет на самом финише карьеры Криштиану Роналду, – идеальная акция для пиар-кампании шейхов, и они задействуют для этого все связи. Ведь миллиардеры из пустыни уже получили чемпионат мира благодаря чрезвычайно близким отношениям с ФИФА.

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