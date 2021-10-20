Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился мнением о российском футболисте дублирующего состава Никите Иосифове.

«Никита очень здорово работает, каждый день, на каждой тренировке. Ему нравится играть за вторую команду и тренироваться с нами. А мы очень довольны им, потому что этот парень хочет учиться. Он уже адаптировался и очень хочет как можно быстрее выучить язык. По футбольному стилю он подходит «Вильярреалу». У него есть такие качества, как скорость, хороший дриблинг, пас. И прежде всего он очень динамичный игрок. У Никиты есть большое желание. Даже без знания языка, когда мы делаем упражнения на тренировке, он сначала наблюдает, понимает и пытается повторить в следующий раз. Мы даже удивлены такой быстрой адаптацией Никиты, учитывая, что он не говорит по-испански. Но он прекрасно воспринимает все на глаз.

С первой игры на предсезонке против «Марселя» он производит приятное впечатление. Мне приятно работать с ним, потому что он все делает с улыбкой, наслаждается работой, понимает, что у него появилась хорошая карьерная возможность. Ему все нравится, нравится жизнь на базе. А мне нравится, что он тренируется с основным составом, хоть и играет за вторую команду. Он был заявлен на игру с «Бетисом», летал с нами в Манчестер. Так что мы в него верим. Мы верим, что скоро он сделает шаги, чтобы стать важным футболистом «Вильярреала», – сказал Эмери в интервью на ютьюб-канале Нобеля Арустамяна.

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В нынешнем сезоне 20-летний Иосифов забил 3 мяча в 5 матчах за «Вильярреал Б» в третьей лиге Испании.

Transfermarkt оценивает Никиту в 500 тысяч евро, его контракт с «Вильярреалом» действует до июня 2026 года.

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