Бывший форвард «Барселоны» и «Арсенала» Тьерри Анри назвал лучшего футболиста, с которым он играл во время карьеры.

В разговоре с ведущей Кейт Абдо на канале CBS Анри заявил, что считает лучшим Денниса Бергкампа, чем шокировал девушку. «Не Месси?» – уточнила она.

«Денис Бергкамп. Слишком быстро я определился с выбором? Деннис Бергкамп», – цитирует Анри Mirror

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Француз и голландец в составе «Арсенала» взяли два золота АПЛ, три Кубка Англии и дошли до финала Лиги чемпионов.

В «Барселоне» Анри поделил с Месси два титула Ла Лиги, Кубок Испании, победу в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

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