«Барселона» объявила о продлении контракта с нападающий Анссумане Фати.
Футболист сборной Испании гвинейского происхождения подписал новое соглашение с каталонцами до 30 июня 2027 года. Сумма выкупа игрока в контракте – 1 миллиард евро, сообщает официальный сайт «Барселоны».
- Ранее «сине-гранатовые» продлили соглашение с Педри.
- Фати пропустил почти год из-за тяжелой травмы мениска, вернулся 26 сентября, после чего провел 5 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает 18-летнего футболиста в 60 млн евро.
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