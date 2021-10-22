«Барселона» не в лучшей форме примет «Реал». Это будет первый за три года матч, в котором не сыграют Лео Месси и Криштиану Роналду – теперь они радуют фанатов в Париже и Манчестере. Самое интересное о предстоящей дуэли в Испании читайте в нашем материале.

Кто посмотрит матч по ТВ

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У команд с обеих сторон гора проблем. У «Реала» выбыли пятеро: Гарет Бэйл ̶п̶е̶р̶е̶и̶г̶р̶а̶л̶ ̶в̶ ̶г̶о̶л̶ь̶ф̶ травмировал бедро, со спиной мучается Иско, Лука Йович с матче за сборную повредил лодыжку, дискомфорт в той же области испытывает Дани Себальос, а Дани Карвахаль пропустил уже пять матчей из-за проблем с икроножной мышцей.

Гарет Бэйл, «Реал» Фото: Getty Images

У «Барселоны» тоже отсутствуют пять футболистов, к которым может присоединиться Жорди Альба – защитник играл в матче ЛЧ с «Динамо» и ударил палец. В матче с киевлянами из-за проблем с коленями не приняли участие Усман Дембеле, Мартин Брэйтуэйт и Педри – все они не попадут в заявку на игру с «Реалом». Выбор защитников у «сине-гранатовых» также будет невелик – из-за отсутствия Муссы Ваге и Рональда Араухо.

Форма

«Реал» начал сезон с пяти побед в шести матчах и даже с отрывом возглавил турнирную таблицу, но растерял преимущество в последних двух играх. Сначала мадридцы дома не справились с «Вильярреалом» (0:0), а в следующем туре сгорели в гостях «Эспаньолу» (1:2). Между этими неудачами случилось историческое поражение в ЛЧ от «Шерифа» (1:2). Но с учетом игрового преимущества во всех перечисленных матчах серия без побед не могла затянуться – прервалась она на неделе против «Шахтера», который пропустил пять безответных мячей, хотя мог еще больше.

Жерар Пике празднует гол в ворота «Динамо» Киев Фото: Getty Images

«Барселона» выиграла только половину из восьми матчей сезона, но все равно идет наверху таблицы и совсем немного отстает от лидирующего «Сосьедада» (на пять очков при игре в запасе). После ошарашивающих ничьих с «Гранадой» (1:1) и «Кадисом» (0:0) каталонцы встрепенулись и выиграли две встречи, но не совладали в Мадриде с «Атлетико» (0:2). Последняя на момент встреча, против «Динамо» в ЛЧ, несмотря на победу (1:0) тоже не добавляет оптимизма – каталонцы были плохи в реализации и под конец матча просели по физике.

Лицом к лицу

Класико впервые за 3 года пройдет без Роналду и Месси.

Всего это будет третий матч за 14 лет, когда Лео и Криш не выйдут на поле.

«Барселона» не побеждает «Реал» с 2019 года. С марта того года команды провели четыре встречи, три из которых остались за «Мадридом».

Это будет 183-й матч команд в Ла Лиге: у «Реала» 75 побед, у «Барсы» – 72, еще 35 раз команды сыграли вничью.

Всего это будет 280-я игра между командами: 102 остались за мадридцами, 115 – за каталонцами.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

«Реал» играет и выглядит интереснее главного соперника по чемпионату. «Барсу» слишком сильно хандрит, а травмы лидеров только добавляют Роналду Куману головной боли. Возможно, клуб по-прежнему не может пережить потерю Лео Месси, из-за чего в большинстве матчей выглядит разгерметизированным. Поэтому неудивительно, что «Реал» – фаворит предстоящей встречи. На победу гостей с форой (0) дают сочный коэффициент 1,8 – если даже мадридцы чудом не выиграют, то железно обеспечат авторам ставок возврат.

Где смотреть

Главным арбитром встречи назначен Хосе Мария Санчес Мартинес. Его свисток о начале матча на «Камп Ноу» раздастся 24 октября в 17:15 по Москве. Игру можно будет в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports Eurasia и по подписке на «Окко Спорт».

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