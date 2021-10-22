Антуан Вей, адвокат нападающего «Реала» и сборной Франции Карима Бензема, считает, что уголовное преследование его клиента по делу о шантаже Матьё Вальбуэна должно быть прекращено.

«Дело целиком построено на чувствах предполагаемой жертвы – Матьё Вальбуэна. Умышленный элемент правонарушения, а именно соучастие в попытке шантажа, не доказан. Можно задаться вопросом, что на самом деле интересует французов в этом деле? Секс? Деньги? Футбол? В любом случае, это не должно быть предметом судебных разбирательств.

Если возвращаясь к телефонному разговору между Бензема и его другом детства Каримом Зенати, в котором они высмеивали Вальбуэна, то да, он не был доброжелательным. Но это не уголовное преступление. Я, Антуан Вей, прошу снять все обвинения со своего клиента», – приводит слова Вея Le Point

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Прокуратура требует 10-месячного условного срока для Бензема за предполагаемое соучастие в шантаже Вальбуэна.

Помимо этого обвинение потребовало наложить на форварда штраф в размере 75 тысяч евро.

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