Winline задает тренды и совместно с фан-клубом «Барсы» организует крутой просмотр Класико, который смогут посетить только 300 человек.
В программе:
- бесплатные напитки и закуски на входе;
- кибертурнир с крутыми призами;
- предматчевая студия с блогерами и экспертами;
- новый формат просмотра на огромном LED экране;
- а также розыгрыши официальных футболок и мерча «Барсы»!
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Соберемся вместе в классном лофте, посмотрим классный матч, а после оторвемся под драйвовый DJ сет!
Чтобы получить билет на просмотр:
- просто зарегистрируйся в приложении Winline с промокодом BARCA
Первые 300 счастливчиков получат билет на закрытый просмотр Класико. И абсолютно все зарегистрированные пользователи с промокодом BARCA будут участвовать в розыгрыше футболки ФК «Барселона» сезона 21-22!
Начнем в 14:00, а закончим в 21:00. Не упусти шанс – регистрируйся быстрее! Удачи!
P.S. с каждым, кто выполнил условия, свяжется менеджер для подтверждения участия и уточнения адреса площадки.
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