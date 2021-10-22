Winline задает тренды и совместно с фан-клубом «Барсы» организует крутой просмотр Класико, который смогут посетить только 300 человек.

В программе:

бесплатные напитки и закуски на входе;

кибертурнир с крутыми призами;

предматчевая студия с блогерами и экспертами;

новый формат просмотра на огромном LED экране;

а также розыгрыши официальных футболок и мерча «Барсы»!

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Соберемся вместе в классном лофте, посмотрим классный матч, а после оторвемся под драйвовый DJ сет!

Чтобы получить билет на просмотр:

просто зарегистрируйся в приложении Winline с промокодом BARCA

Первые 300 счастливчиков получат билет на закрытый просмотр Класико. И абсолютно все зарегистрированные пользователи с промокодом BARCA будут участвовать в розыгрыше футболки ФК «Барселона» сезона 21-22!

Начнем в 14:00, а закончим в 21:00. Не упусти шанс – регистрируйся быстрее! Удачи!

P.S. с каждым, кто выполнил условия, свяжется менеджер для подтверждения участия и уточнения адреса площадки.

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