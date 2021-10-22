Ансу Фати продлил контракт с «Барселоной» до 2026 года. То ли новая десятка не шла на контакт раньше осени, то ли Жоан Лапорта придержал новость до лучших времен – о свежем соглашении клуб объявил за три дня до первого Класико-2021/22.

«Проблемы с коленом остались в прошлом – теперь нужно вернуться к игровой форме. Никаких осложнений не чувствую», – обрадовал Фати после продления. Наследник Лео Месси вернулся и забил «Валенсии», параллельно дебютировал Серхио Агуэро, Жерар Пике принес стартовые очки в Лиге чемпионов, а «Барселона» впервые в сезоне-2021/22 выиграла в двух матчах подряд – кажется, перед игрой с «Реалом» каталонцы нащупали выход из кризиса.

Первой вспышкой радости стала победа над «Валенсией». Под стартовый матч после международной паузы Роналд Куман подготовил две атакующие идеи. Обе были связаны с флангами.

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Слева у «Барселоны» вышли Жорди Альба и Ансу Фати. Рядом с фулбеком и вингером действовал Гави. Так каталонцы получили креативный треугольник, через который развивали атаки низом. Каждый член триумвирата умело работал с пространством и манипулировал чужой защитой. На 17-й минуте Гави отвлек Димитри Фулькье – Альба забежал в широкую позицию, получил пас от Мемфиса Депая и заработал угловой.

Гави отвлекает защитника и освобождает зону для Альбы Фото: Other Agency

Другой эпизод привел к пенальти, который реализовал Депай. Сначала Фати открылся за спиной Фулькье под передачу Альбы.

Фати открывается в широкой зоне под пас Альбы Фото: Other Agency

Затем Фати привел атаку в центральный канал и отпасовал на Депая. За Ансу выдвинулся Фулькье. Габриэл Паулиста увлекся действиями Мемфиса и забыл про Альбу, который открылся под пас в штрафной «Валенсии».

Фати уводит Фулькье, Депай разбирается с опекой, Паулиста не контролирует Альбу Фото: Other Agency

Итог – Фати пробежал мимо Депая, рядом с которым застрял Фулькье, а Паулиста рванул к Альбе. В штрафной «Валенсии» вскрылась зона – ее Ансу и атаковал. Хосе Гайя поздно отреагировал на рывок десятки и нарушил правила, что привело к пенальти.

Альба готовится к приему, Фати открывается в штрафной Фото: Other Agency

Так умная работа Альбы и Фати – оба обнаружили и атаковали зоны в защите «Валенсии» – подарила «Барселоне» второй гол.

Другая задумка Кумана связана с правым флангом, где место вингера занял Дест. «Сержиньо знает, как играть вингера, поскольку исполнял эту роль в прошлом. Он провел отличный матч», – комментировал Роналд после финального свистка.

Если левый фланг отвечал за короткий розыгрыш, то Дест открывался под средние и диагональные передачи. Пример: момент Фати на 50-й минуте, в рамках которого «Барса» ступила на чужую половину по левому краю, а к штрафной подошла после перевода на Сержиньо. Кроме того, американец идеально выполнил задачи вингера перед голом Филиппе Коутиньо: влетел в коробку, удержал мяч под опекой и нашел открытого бразильца пасом под удар.

Фланговые задумки Кумана нашли отражение и в матче с «Динамо». «Барса» атаковала асимметрично: если на левом фланге игроки держались кучно и разыгрывали мяч низом, то справа оставался один Дест, который открывался под навесы и переводы.

Расположение игроков «Барселоны» в матче с «Динамо». Слева Гави, Депай и Альба формируют треугольник. Испанская восьмерка держится гораздо ближе к флангу, чем Де Йонг. Дест отделен от команды Фото: Other Agency

Уже на 2-й минуте Дест пробил из штрафной после навеса Альбы. Кроссы Жорди на дальнюю штангу оказались базовым оружием в атаке «Барселоны». На 36-й минуте удар Сержиньо после подачи левого крайка привел к угловому, в результате которого забил Пике.

Навес Альбы, который привел к результативному угловому. Дест открылся на дальней штанге. Де Йонг отвлек Миколенко включением в штрафную Фото: Other Agency

Другим оружием «Барсы» стал прессинг. Каталонцы активно давили соперников как в передней, так и в средней линии. Всего хозяева выдали 27 защитных действий на чужой половине. Самый яркий эпизод, связанный с активностью в защите, пришелся на 53-ю минуту. Фати включился до Георгия Бущана и помешал вратарю отдать передачу. Депай перехватил и вернул мяч Ансу, который чуть не забил ударом спиной к воротам.

Если суммировать, в середине и конце октября «Барселона» воспряла благодаря нескольким факторам:

Куман настроил короткий розыгрыш на левом фланге. В комбинациях участвуют Альба, Гави и Фати. Помогли возвращение Ансу и чувство зон от партнеров;

На правом фланге Дест перешел на позицию вингера. Сержиньо открывается под средние и длинные передачи, замыкает навесы в штрафную;

В матче с «Динамо» «Барселоне» помог слаженный прессинг. Киевляне с трудом продвигали мяч – на защитную треть каталонцев пришлось лишь 11% действий в рамках матча.

После игры с «Динамо» Куман хвалил команду за защиту, но критиковал за реализацию: «После перерыва мы создали три острых момента. Нельзя упускать столько возможностей». Согласно Opta, «Барселона» выбила пять опасных ударов – ощущения Роналда верны.

Но даже на фоне слабой реализации «Барселона» нащупала атакующий рисунок. Взаимодействия Фати, Альбы и Гави на левом фланге, а также включения Деста справа выглядят перспективно. В рамках октябрьской структуры каталонцы как развивают молодежь, так и добиваются промежуточных результатов. Хотя, две игры – все еще слабая дистанция для серьезных выводов.

Все цифры взяты с WhoScored.

Лига чемпионов УЕФА Куман: «Требовать от «Барсы» выхода в 1/4 ЛЧ – ненормально» 19/10/2021 В 14:40