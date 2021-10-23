Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль назвал любимый матч с «Реалом» в рамках Класико.
«Если мне нужно выбрать только один матч, я выберу победу со счетом 6:2 на «Сантьяго Бернабеу» – из-за игры, результата и потому что эта победа практически гарантировала нам титул. Кроме того, в том матче я забил и сделал счет 2:1 в нашу пользу. Для меня это было необычно, ведь я не очень много забивал. Но гол в Класико – это всегда особенное чувство», – сказал Пуйоль в интервью Marca.
- «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 6:2 на финише сезона-2008/09. Игра на «Сантьяго Бернабеу» состоялась 2 мая.
- Ближайшее Класико пройдет 24 октября на «Камп Ноу». Стартовый свисток – в 17:15 по московскому времени.
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