Гвинея-Бисау, 2003 год. По неосвещенной улице движутся несколько фигур. Мужчина держит сына за руку и озирается по сторонам – он в последний раз видит стены родного города. Гражданская война длилась четыре года, истощила народ и оставила от страны руины. Женщина прижимает к груди спящего малыша. Его зовут Ансу, и он еще не знает, что однажды навсегда избавит семью от нищеты и унижения. А пока им предстоит долгий путь в Португалию, где отцу, Бори Фати, предложили работу в каком-то скромном клубе из третьего дивизиона.

В Португалии у семейства Фати тоже не заладилось. Бори с женой едва сводили концы с концами – он практически ничего не зарабатывал на футбольном поле. Маленький Ансу мечтал о мяче, а пока вместе со старшим братом гонял самодельный, сделанный из носков и мусора. Отец Фати понимал, что совсем скоро детям нужно будет учиться, для этого в Европе нужен как минимум стабильный доход. Бори завязал с футболом и сорвался на заработки в Испанию.

Беженцы из Гвинеи-Бисау Фото: Getty Images

Чемпионат Испании «Барса» ожила к Класико. Тащат янгстеры и Альба 22/10/2021 В 16:13

От продавца на рынке Фати-старший впервые услышал о Мариналеде, небольшой деревушке на две тысячи человек. Бори узнал и о том, что там живут коммунисты: в 70-е они взяли в руки оружие и отбили огромные плантации оливковых деревьев. А теперь безбедно живут и дают приют и работу иммигрантам. Но Фати не нашлось места на «золотых» плантациях, и он просил милостыню на улицах. До тех пор, пока однажды по счастливой случайности его не заметил мэр Севильи. Глава города предложил Бори стать водителем грузовика. Возить приходилось разное: и мусор, и тару для оливок. Но теперь у Фати появились первые деньги и кров – он перевез семью в Испанию. Тогда же понял, что пора отдавать сыновей в футбол.

Отказал «Севилье» и «Реалу» ради «Барселоны»

«Это был шок. За 50 лет в футболе я никогда не видел такой игры у ребенка. Мы купили босоногому парню форму и бутсы, но в плане игры в футбол его нечему было учить», – так Перес Мина, тренер андалусийской академии «Пелотерос», описал первое впечатление от Ансу. Скауты «Севильи» заметили братьев Фати практически сразу и позвали их на просмотр. Там Ансу тоже произвел фурор: коучи потребовали немедленного зачисления в академию. Но как только документы подписали, Мина понял – севильцы не дадут молодому таланту того, что он заслуживает. И сразу позвонил директору каталонской Ла Масии.

Поведение детского тренера очень не понравилось боссам «Севильи». Но не они одни были против зачисления Ансу в школу «Барсы» – мадридский «Реал» хотел перехватить перспективного парня. «Они предложили больше всех денег и дом в Мадриде. Но когда я приехал в Вальдебебас (район Мадрида, построенный специально для тренировочной базы и структур «Реала» – Eurosport.ru), то оказалось, что ребенку там просто негде жить. А в Барселоне были идеальные условия», – вспомнил Бори. Сам Ансу, хоть и фанател от Криштиану Роналду и звездного состава «бланкос», не стал спорить с отцом и отправился в Каталонию.

В ответ «Севилья» пожаловалась в федерацию футбола и предоставила документы о зачислении Фати в андалусийскую академию. «Реал» поддержал протест, и федерация на год запретила парню выступать за любую другую команду. Так Фати стал футболистом Ла Масии – без права играть за детскую команду.

Нашел агента и метил в основу

Девятилетнему Ансу год без официальных игр только пошел на пользу. Он ходил на тренировки, адаптировался к новой команде и вообще не переживал по поводу будущего. Фати постепенно заводил новые знакомства: за детскую основу тогда играли Эрик Гарсия и сын Гильермо Амора, с которыми он сразу подружился. Но по-настоящему убийственную связку Фати образовал с японцем Кубо – на двоих в чемпионате они забили 129 мячей. Летом азиата выкупил «Реал», и Фати стал прогрессировать без него.

В академии поняли, что перед ними уникальный игрок. Он накручивал оборону соперника и заколачивал мячи десятками. Очень быстро Ансу стал лидером в раздевалке и получил капитанскую повязку. В 11 Ансу подписал контракт с первым агентом Хосе Мингеллой, сыном культового агента Жозепа Марии Мингеллы. Именно он привез в «Барсу» Диего Марадону и уговорил Лео Месси подписать договор на салфетке. Самые внимательные фанаты уже тогда заметили символичность – грядет легендарная смена поколений. Шли годы, Ансу в 14 лет подавал огромные надежды, за ним вовсю следил тренерский штаб первой команды, как вдруг случилось страшное. В матче с «Эспаньолом» защитник влетел в Фати так, что сломал ему ногу в двух местах. В клубе засуетились – сможет ли игрок вернуться на прежний уровень? Ему пророчили завершение карьеры: если не сейчас, то сразу же при переходе во взрослый футбол.

Фати не играл больше года, но вернулся еще сильнее и доказал скептикам. Он продолжал забивать и делал это регулярно. Ансу резко выделялся техникой и зрелой игрой среди остальных кантерано. Уже летом 2019 года молодой форвард подписал первый профессиональный контракт с «Барсой». На старте сезона в первой команде началась черная полоса: травмировались Месси, Суарес и Дембеле. Из-за нехватки нападающих Эрнесто Вальверде дал шанс Ансу.

Дебютировал за «Барсу» в 16, побил рекорд Рауля

16 лет и 298 дней было Ансу Фати, когда он впервые вышел на поле «Камп Ноу» и стал вторым самым молодым дебютантом в истории клуба. Матч против «Бетиса» удался: игрок создал несколько опасных моментов и хорошо отрабатывал в обороне. После матча Ансу долго рассматривал трибуны: «Я искал родителей, которые пришли на стадион. Я застыл и не верил в происходящее. Нужно было насладиться моментом. Благодарен всем: клубу, тренерам и болельщикам, которые так тепло меня приняли». Бори Фати после матча со слезами на глазах общался с прессой:

Я увидел его дебют в составе «Барселоны», теперь я могу спокойно умереть. Этот матч не станет его последним в главной команде, его ждет много больших матчей

Спустя год Фати часто выходил в основе и регулярно получал игровое время. «Барсе» давно не хватало молодого быстрого форварда, который способен читать игру. При всей технике Дембеле не выделялся зрелыми решениями на поле, поэтому тренерский штаб часто предпочитал Ансу. Фати очень быстро заработал имя в команде. Он развивался, раздавал голевые и забивал сам. В осеннем матче против «Реала» Фати заставил болельщиков трепетать: сравнял счет, подбежал к трибунам и поцеловал эмблему клуба. В тот день Фати стал самым молодым бомбардиром в истории Класико, побив рекорд Рауля. «Сине-гранатовые» все равно уступили. Критика в соцсетях коснулась всех, но не Ансу.

Ансу Фати целует эмблему «Барсы» Фото: Getty Images

Лео Месси практически сразу почувствовал себя ответственным за безболезненную адаптацию Фати в «Барсе». Так же, как однажды Роналдиньо поддержал аргентинца, Месси выказал доверие Ансу: «Он мне действительно очень нравится, и я постараюсь помочь и поддержать его. Он потрясающий, фантастический игрок, и у него есть все, что нужно для успеха».

17-летнего Фати заметил и Луис Энрике, тренер «Красной фурии». Футболист выбрал Испанию в благодарность за все, что дала ему страна. Фати стал 42-м игроком сборной, родившимся за пределами Испании. И первым уроженцем Гвинеи-Бисау, надевшим красную футболку национальной команды. «Перед выходом на поле тренер сказал мне, что такой матч в карьере бывает только один и посоветовал сыграть в свое удовольствие. Я попросил всех парней расписаться на моей футболке, она теперь займет почетное место в моем доме – рядом с футболками, в которых я дебютировал за «Барсу» в чемпионате Испании и Лиге чемпионов», – поделился эмоциями после дебюта Фати.

Перенес три операции

Фати выходил на принципиально новый уровень, он больше не был несерьезным юниором, выстрелившим однажды. Каталонцы вырастили идеального форварда со знаменитой барселонской ДНК. На взрослом уровне Ансу ставил рекорд за рекордом: стал самым юным бомбардиром в истории Ла Лиги, сборной Испании и Лиги чемпионов. Все складывалось просто идеально, но внезапно Фати, в которого уже влюбились фанаты, получил еще одну очень серьезную травму. В матче против «Бетиса» в Ансу влетел защитник, парень долго не мог подняться с газона и покинул поле только с помощью врачей. Спустя несколько часов медики диагностировали форварду разрыв мениска. Бывший игрок «Барсы» Ривалдо сразу после случившегося напророчил Ансу осложнения: «Клуб должен попытаться подписать одного или двух нападающих, если они хотят бороться за Лигу чемпионов. Ансу играл хорошо. Его отсутствие – еще одна головная боль для тренера». Фати оказался в тяжелой психологической ситуации, но не позволял себе лишних высказываний. Единственное –

пообещал вернуться и бороться ради мечты.

Ансу Фати Фото: Getty Images

Изначально врачи надеялись, что Ансу поможет консервативное лечение. Но операция все-таки потребовалась, и не одна. После первой появились слухи, что прогресса по-прежнему нет: Фати не восстанавливается. Клуб быстро опроверг эту информацию и заверил, что скоро игрок приступит к тренировкам. Так и случилось, однако колено Ансу моментально отреагировало на увеличение нагрузки – в месте травмы скопилась жидкость, а игрок перенес вторую операцию. О третьей в «Барселоне» предпочли умолчать. В медиа то и дело появлялись новости о скором возвращении молодого таланта, но все они оказались фейками – Ансу попал на стол хирурга в третий раз. Футболист пропустил большую часть сезона и Евро-2020, а к тренировкам с мячом приступил только через девять месяцев.

Вернулся и взял номер Месси

Пока Фати восстанавливался, в клубе произошли масштабные изменения. Ушел Лео Месси. Вопрос о новом 10-м номере в «Барсе» волновал болельщиков очень серьезно. Слухи ходили разные: десятку заберет то Филиппе Коутиньо, то Серхио Агуэро. Пропускать номера в испанском чемпионате запрещено, поэтому клуб не мог оставить номер Месси неприкосновенным.

После нескольких вбросов в прессе боссы клуба решили: №10 заберет воспитанник «сине-гранатовых». Капитан «Барсы» Серхио Бускетс позвонил Фати и узнал, хочет ли он быть новой десяткой команды. Молодой форвард поступил очень скромно: связался с остальными капитанами и членами команды, спросил разрешения и только потом согласился. Болельщики восприняли новость с воодушевлением – у «блауграны» появился новый кумир.

Возвращение Ансу получилось триумфальным. Нападающий, не игравший почти год, вышел на 10 минут в матче против «Леванте» и сразу забил.

Фати очень трогательно: с медицинской бригадой, которая поставила его на ноги. В соцсетях фанаты писали, что в Фати вселился дух Месси и что номер действует на Ансу магическим образом.

Ансу Фати – новый 10-й номер «Барселоны» Фото: Getty Images

Миллиард отступных и главная надежда «кулес»

«Барселона» уже подписала новое долгосрочное соглашение с Ансу. В планах руководства сохранить форварда до 2027 года. Каталонский клуб прописал в контракте нападающего огромную сумму отступных – 1 миллиард евро. «Сине-гранатовые» рискуют, но фанатам нравится этот риск: Ансу перенес тяжелую травму, и еще не понятно, как сложится его будущее. Пока Ансу Фати оправдывает надежды поклонников «Барсы», но поможет ли он вернуть команде утерянное величие – покажет только время.

Чемпионат Испании «Барса» подписала новый контракт с Фати. Сумма выкупа – космос 20/10/2021 В 20:09