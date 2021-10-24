Во время субботней ассамблеи «Барселоны» трое делегатов выразили разочарование уходом нападающего Лионеля Месси и потребовали подробных объяснений от президента клуба Жоана Лапорты.

«У нас не было места для внесения изменений в зарплатной ведомости, а результаты аудита были неудовлетворительными. Чтобы сохранить Месси, мы должны были согласиться на операцию с инвестиционным фондом CVC. Так нам сказала Ла Лига. Мы не могли согласиться на этот проект в том виде, в каком он был представлен нам – это привело бы к тому, что будущее клуба было заложено. Месси больше не мог ждать и понял, что настал момент уходить.

Лиди из окружения Лео заверили меня, что они не заключали предварительного соглашения с «ПСЖ» и не вели переговоров с другими клубами. И я верю этим людям. Месси хотел остаться в «Барселоне». Что остается со мной сейчас, так это мысль о том, насколько долго мы могли наслаждаться его игрой – с 16 до 34 лет. Этот момент должен был наступить рано или поздно. К сожалению, это случилось сейчас. Может быть, на 2 года раньше, чем мы ожидали», – приводит слова Лапорты Sport

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