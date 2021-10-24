Нападающий «Реала» Карим Бензема оценил свои шансы на получение «Золотого мяча».
«Выигрыш «Золотого мяча» – одна из самых желанных вещей с детства. Конечно, я мечтал об этом призе, будучи ребенком. Мои кумиры Роналдо и Зидан перешли в «Реал» и выиграли «Золотой мяч». И это одна из тех маленьких вещей, о которых я думаю. Сейчас я не так далек от этого», – сказал Бензема в интервью Canal+. Его слова приводит Eurosport.uk.
- Карим Бензема – лучший бомбардир и ассистент Ла Лиги-2021/22. На счету француза 9 голов и 7 голевых передач.
- В трех матчах группового этапа Лиги чемпионов 33-летний форвард забил 2 мяча и сделал один ассист.
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