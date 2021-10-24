Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что закончит карьеру в каталонском клубе. 34-летний футболист рассказал, когда это случится.

«Я не чувствую себя ветераном. На днях я увидел, что стал самым возрастным игроком, забивавшим за «Барсу» в Лиге чемпионов, и это расстроило меня. Я бы предпочел не попадать в такой список. Но потом я увидел, что догнал Роберто Карлоса по голам в ЛЧ, и мне стало лучше. Гораздо лучше. Но я не чувствую себя старым.

Конечно, я уже в определенном возрасте. Когда я увижу, что уже не так важен, как раньше, то уйду. Не знаю, во мне все еще живет непослушный ребенок Жерар, который отпускает всякие шутки. Когда я хорошо готов физически, то чувствую это. Я не буду самым быстрым на поле, но я все еще способен бороться с лучшими и чувствовать, что я не хуже, чем они. Пока это будет так, я буду играть.

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Я закончу карьеру в «Барсе». Это точно. Но что я не смогу принять, так это уход из футбола в качестве игрока запаса. Посмотрим. Если я сижу на скамейке три месяца, а потом наступает моя очередь сыграть, то ладно. Но целый год в запасе? Нет, этого мне не хочется», – сказал Пике в интервью El País

Жерар Пике выступает за «Барселону» с лета 2008 года.

После ухода Лионеля Месси 34-летний защитник стал вице-капитаном каталонцев.

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