«Реал» обыграл «Барселону» на ее поле со счетом 2:1.

Команды начали матч в невысоком темпе: «Барселона» давила соперника аккуратным владением мячом, а «Реал» пытался наладить контригру. К середине тайма планы команд начали срабатывать: «сине-гранатовые» создали несколько опасных моментов после позиционных атак и стандартов, а «бланкос» угрожали сопернику острыми контратаками. Одна из них закончилась эффектным голом Давида Алабы на 32-й минуте: австриец вонзил дебютным мяч за «Реал». Жерар Пике едва не сравнял счет через минуту, пробив головой после углового рядом со створом ворот, но мяч Алабы остался единственным в первой половине.

Второй тайм начался резвее первого: команды много атаковали и часто зарабатывали стандарты. Реальных голевых моментов в первые 20 минут никто не создал. «Реал» плотно защищался от наступлений каталонцев и создал несколько моментов после контратак. «Барселона» выжимала остроту из владения на чужой половине поля, но добивалась ее еще реже, чем до перерыва. «Мадрид» грамотно убивал темп в последние 20 минут матча и в компенсированное время забил второй мяч – отличился Лукас Васкес.

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