«Нынешнюю «Барселону» нельзя назвать фаворитом в каком-либо из турниров. Хотя, футбол меняется быстро: никто не предвидел победу «Челси» в Лиге чемпионов», – поделился Жерар Пике после поражения 0:3 от «Баварии». Защитник был прав: если сентябрьская версия каталонцев транслировала слабую игру, то в первом Класико-2021/22 команда Роналда Кумана смотрелась здоровее.

В матче с «Реалом» Куман реформировал атаку. В октябре голландец задействовал слева тройку Жорди Альба-Гави-Ансу Фати. Под Класико тренер «Барсы» поменял местами восьмерок и включил более частые смены позиций между 10-м номером и Мемфисом Депаем.

Обновленный левый фланг «Барселоны»: вместо Гави и Фати иногда действовали Де Йонг и Депай Фото: Other Agency

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Скорее всего, сменами Фати и Депая тренер каталонцев хотел добавить левому флангу техничности. В Ла Лиге-2021/22 Ансу дает 0,91 успешную обводку из 2,73 за 90 минут, Мемфис – 2 из 4,25. Итог – 3 из 4-х попыток дриблинга «Барсы» в первом тайме оформил голландец. Все обводки экс-звезды «Лиона» пришлись на левые фланг и полуфланг.

С помощью смен и перестановок в передней линии Куман добился превосходства в первом тайме. «Барса» нанесла шесть ударов («Реал» – вдвое меньше), половина из которых пришлась на чужую штрафную.

В защите Куман развил идеи предыдущих матчей. «Барселона» – команда с самой интенсивной защитой в Ла Лиге-2021/22 (мешают сопернику после каждой седьмой передачи). В Класико каталонцы включили активный персональный прессинг, что привело в 13 потерям «Реала» на своей половине.

Высокий персональный прессинг «Барселоны» Фото: Other Agency

Еще один сдерживающий фактор «Барсы» был связан с ролью Сержиньо Деста. Американец вновь сыграл правого вингера, чтобы замыкать фирменные пасы партнеров слева (вспомните момент на 25-й минуте). Без мяча воспитанник «Аякса» следил за Ферланом Менди – в похожей манере игрок опекал Хосе Гайя в игре с «Валенсией».

Дест не просто насыщал первую линию, чтобы она встречала Менди в высокой позиции. Сержиньо лично следил за французом, даже если тот поднимался не по краю, а по полуфлангу. Из-за опеки соперника лишь треть действий Ферлана в первом тайме пришлась на чужую половину.

После перерыва Куман перестроил «Барселону» заменой Оскара Мингесы на Филипе Коутиньо. Дест перешел на позицию правого защитника, а в атаку поднимался в широкой позиции, как Альба. С помощью свежего бразильца хозяева заполнили центральный канал.

Позиция Коутиньо в центре атаки «Барселоны» Фото: Other Agency

Правда, насыщение ударило по темпу. С Коутиньо на поле «Барса» стало медленнее двигать мяч, что вылилось в поражение по ударам (семь против шести у соперника).

«Реал» ответил осторожной системой обороны. 22 октября Карло Анчелотти подчеркнул: «Реалу» проще защищаться низко и контратаковать. Причина – в том, какими игроками атаки мы располагаем». Неудивительно, что мадридцы сыграли аккуратно и в главном матче осени.

Ключевую роль в защите «Реала» сыграл, как ни странно, вингер. Родриго опускался по правому флангу и перестраивал команду на схему 5-3-2. Так гости встречали насыщенный и важный для «Барселоны» левый фланг. С ходом матча роль бразильца переходила к Федерико Вальверде и Дани Карвахалю.

На мяче «Реал» положился на личный вклад звезд. Неслучайно почти каждый момент мадридцев был создан при участии Винисиуса и Карима Бензема. Бразилец, например, запустил результативную контратаку пасом на Родриго с домашней половины.

Если обобщить, Куман выдумал интересный ход с левым флангом, а также развил идеи с прессингом и ролью Деста. «Реал» откатился в осторожную защиту и положился на быстрые атаки, после которых выбил оба мяча. С тактической точки зрения «Барселона» оказалась более глубокой и интересной командой. Ставка мадридцев тоже понятна. Возможно, такому Класико лучше подошла бы ничья.

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