«Барселона» уступила мадридскому «Реалу» в матче 10-го тура чемпионата Испании со счетом 1:2. Это поражение стало четвертым подряд для каталонской команды в Класико. Ранее «сине-гранатовые» проиграли оба матча «Реалу» в Примере-2020/21 (1:3 и 1:2) и получили 0:2 во втором круге Ла Лиги-2019/20. В декабре 2019-го каталонцы выжали нулевую ничью с «Реалом».

Главный тренер Роналд Куман проиграл три матча с «Мадридом» подряд. Голландец возглавлял «Барсу» в обеих играх чемпионата-2020/21 и потерпел два поражения. Аналитик Opta Stats Саша Писани написал в твиттере, что Куман стал вторым коучем «Барселоны», проигравшим три стартовых Класико в карьере.

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Первым же был Патрик О’Коннелл. Ирландец возглавлял «блауграну» в годы гражданской войны в Испании. Под его руководством «Барса» дважды устроилась на 0:3 от «Реала» в Ла Лиге-1935/36, а после перерыва проиграла со счетом 1:2 в январе 1940-го. О’Коннелл ушел в отставку через два месяца после провала в Класико.

«Реал» возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании – 20 очков после девяти матчей.

«Барселона» занимает восьмое место в Ла Лиге с 15 баллами в девяти играх.

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