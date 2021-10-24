Фанаты «Барселоны» раскритиковали работу главного тренера Роналда Кумана после поражения в Класико от мадридского «Реала» со счетом 1:2.
По завершении матча 10-го тура чемпионата Испании Куман сел в автомобиль и выезжал с парковки стадиона «Камп Ноу». Но тачку тренера облепили болельщики, которые громко протестовали против голландца.
Поклонники «Барсы» лупили по корпусу машины, фотографировались на капоте и мешали проезду авто Роналда. Коуч с усилием избавился от недовольных фанов, дождался паузы в протестах, надавил на газ и наконец выехал с арены.
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В пресс-службе «сине-гранатовых» уже отреагировали на подобное поведение болельщиков. «ФК «Барселона» публично осуждает жестокие и презрительные действия, с которыми столкнулся наш тренер при выезде с «Камп Ноу». Клуб примет меры безопасности и дисциплинарные меры, чтобы подобные события не повторялись», – говорится в твиттере каталонского клуба.
- Куман проиграл три первых Класико в качестве главного тренера «Барселоны». Этого не происходило с коучами «блауграны» с 1940 года.
- «Барса» после поражения от «Реала» опустилась на девятое место в чемпионате Испании. Каталонский клуб отстает от «Мадрида» на пять очков в турнирной таблице.
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