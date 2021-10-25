«Барселона» и «Бока Хуниорс» сыграют в матче за первый в истории Кубок Марадоны – товарищеской игре, посвященной памяти великого аргентинца спустя год после его смерти.
Матч состоится 14 декабря в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд, сообщается на официальном сайте «Барселоны». Место проведения – стадион «Мрсул Парк», который вмещает 25 тысяч зрителей.
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- Марадона выступал за «Боку» в сезоне 1981/82, а также с 1995 по 1997 год. В составе «Барсы» Диего провел 2 сезона – с 1982 по 1984 год.
- 25 ноября Диего скончался из-за остановки сердца. За 2 недели до смерти аргентинец перенес операцию на мозге.
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