Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль осудил тех, кто набросился на машину главного тренера каталонцев Роналда Кумана после поражения от «Реала».

Легенда «блауграны» признался, что его автомобиль тоже пострадал от действий фанатов после Класико.

«Эти люди не являются настоящими болельщиками «Барселоны». Я уехал за несколько минут до того, как фанаты набросились на автомобиль Кумана, но моя машина тоже попала под удар.

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Не знаю, оскорбляли ли они меня – я слушал радио. Я прекрасно понимаю, что Куману и его жене приходится нелегко, ситуация становится опасной. «Барса» должна навести порядок и не придавать большого значения людям, которые не заслуживают внимания», – приводит слова Пуйоля Sport

«Барса» проиграла «Реалу» на «Камп Ноу» со счетом 1:2.

Куман – первый тренер каталонцев с 1940 года, проигравший три первых Класико.

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