«Барселона» намерена продлить соглашение с французским полузащитником Усманом Дембеле.
Каталонцы готовы применить санкции к игроку, если с ним не удастся договориться. Возможен вариант, при котором Дембеле отстранят от работы с командой – так руководство уже поступало Илайшем Мориба. «Барса» подождет до января, а затем решит, принимать ли меры к Дембеле, сообщает Marca.
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- В нынешнем сезоне Дембеле не провел ни одного матча из-за травмы.
- «Барса» занимает девятое место в чемпионате Испании после девяти матчей.
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