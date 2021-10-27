Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп – один из главных кандидатов на назначение в «Барселоне», которая может расстаться с Роналдом Куманом.
По информации Diario Sport, «Барселона» мониторит планы 54-летнего немца на долгосрочную перспективу, хотя и нет реальных предпосылок, что Клопп надумает в ближайшее время покинуть «Ливерпуль». «Барса» ждет окончания сезона и пытается понять, что можно предложить Клоппу, чтобы он решил сменить место работы.
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- Контракт Клоппа с «Ливерпулем» заключен до июня 2024 года.
- После 9 матчей в Ла Лиге «Барселона» идет на 9 месте, набрав 15 очков. «Ливерпуль» Клоппа идет вторым в АПЛ, уступая только 1 очко «Челси».
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