Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп – один из главных кандидатов на назначение в «Барселоне», которая может расстаться с Роналдом Куманом.

По информации Diario Sport , «Барселона» мониторит планы 54-летнего немца на долгосрочную перспективу, хотя и нет реальных предпосылок, что Клопп надумает в ближайшее время покинуть «Ливерпуль». «Барса» ждет окончания сезона и пытается понять, что можно предложить Клоппу, чтобы он решил сменить место работы.

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Контракт Клоппа с «Ливерпулем» заключен до июня 2024 года.

После 9 матчей в Ла Лиге «Барселона» идет на 9 месте, набрав 15 очков. «Ливерпуль» Клоппа идет вторым в АПЛ, уступая только 1 очко «Челси».

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