Вингер «Барселоны» Ансу Фати пропустит ближайший матч каталонской команды.
Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых», у Фати возникла боль в правом колене. Сроки его восстановления неизвестны, но в ближайшей игре с «Райо Вальекано» он участие не примет.
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  • Ранее Фати пропустил 11 месяцев из-за разрыва мениска и вернулся в конце сентября. По возвращении 18-летний футболист провел 6 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал голевую передачу.
  • На прошлой неделе Фати продлил контракт с «Барсой» до 2027 года.
Об истории травм Ансу можно почитать тут.
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