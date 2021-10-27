Вингер «Барселоны» Ансу Фати пропустит ближайший матч каталонской команды.

Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых», у Фати возникла боль в правом колене. Сроки его восстановления неизвестны, но в ближайшей игре с «Райо Вальекано» он участие не примет.

Ad

Чемпионат Испании Нищета и травмы. Босоногий мальчик стал преемником Месси 25/10/2021 В 08:30

Ранее Фати пропустил 11 месяцев из-за разрыва мениска и вернулся в конце сентября. По возвращении 18-летний футболист провел 6 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал голевую передачу.

На прошлой неделе Фати продлил контракт с «Барсой» до 2027 года.

Чемпионат Испании «Барса» ожила к Класико. Тащат янгстеры и Альба 22/10/2021 В 16:13