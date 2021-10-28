Серхио Агуэро тяжело начал в «Барселоне». 33-летний форвард восстанавливался от травмы до середины октября и дебютировал только 17-го числа в игре с «Валенсией». Пока аргентинец забил за «Барсу» один мяч – размочил счет в Эль Класико. Игра с «Райо Вальекано» стала первой, в которой Кун вышел в старте и отбегал до конца. Серхио имел несколько годных моментов, но упустил все. Два из них создал 19-летний Нико Гонсалес.

В этом сезоне Нико провел 10 игр во всех турнирах и пока не отметился голевыми действиями – с «Райо» его обломал Агуэро. Янгстер вывел Куна один на один уже на 17-й минуте: испанец объехал соперника в центре поля и вырезал сквозь защитников пас на ход Агуэро. Аргентинец ворвался в коробку, прокинул мяч мимо вратаря и упал – слишком пристально искал контакт со Столе Димитриевски, и судья Матеу Лаос не поверил в нарушение.

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Второй эпизод случился на 59-й минуте. Нико пробурил ход из центра поля до чужой штрафной и отдал Агуэро пас на гол. Серхио не прошил Димитриевского и снова оставил партнера без дебютного ассиста в Ла Лиге. За 10 минут до этого янгстер сам упустил голевой шанс. Гонсалес принял заброс из глубины поля на левом полуфланге и с линии штрафной пробил с нерабочей левой ноги – немного не попал в рамку, но его позиция была менее выгодной, чем те, из которых мазал Агуэро. Да и бомбардирского опыта у него явно меньше.

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Эти эпизоды оказались не единственными, в которых солировал 19-летний полузащитник. Янгстер постоянно генерировал моменты, старался в отборе и раскидывал передачи по всему полю. За игру он выбросил три удара и исполнил три ключевых паса. По выстрелам Нико стал одним из лучших в матче – ни один футболист не выжал больше трех. По ключевым передачам его обошел только партнер Сержиньо Дест (4), который второй матч подряд провел на фланге атаки. Гонсалес впечатлил и в обороне: ворвался в топ-5 по успешным отборам (4).

WhoScored оценил выше Гонсалеса только его коллегу по центру поля – Серхио Бускетса. Янгстеру поставили рейтинг 7,1, ветеран забрал 7,4, но именно он привез единственный пропущенный. Бускетс расслабился в середине поля и позволил Оскару Трехо без проблем отнять мяч со спины. Далее полузащитник «Райо» отправил мяч Радамелю Фалькао к штрафной, который, в отличие от Агуэро, выжал из момента максимум.

«Я будто заснул, у меня отобрали мяч и ворвались в штрафную. Фалькао очень хорошо завершает, гол – полностью моя ошибка. Мы знали, что это сложное поле, на котором важно хорошо играть сзади, но я допустил ошибку, из-за которой мы проиграли. Мы были лучше во втором тайме, у нас было много моментов, пенальти. Нам немного не хватает во всех компонентах: удачи, веры в себя, концентрации, отсутствия ошибок», – раскаялся испанец.

Бускетсу уже 33 года, и в последнее время его все чаще критикуют за игру в «Барселоне». В сборной он остается королем, но в «Барсе» почему-то сдает. 19-летний Гонсалес видится «кулес» заменой Серхио. «Если мы будем стремиться к совершенству в «Барселоне», Нико будет заменой Бускетса на долгие годы», – сказал бывший тренер «Барселоны Б» Гарсия Пимиента.

19-летний Гонсалес уступает легенде «Барсы» в опыте и стабильности. Игра с «Райо» показала, что янгстер уже умеет разрезать поле передачами, тащить мяч самостоятельно, угрожать сопернику и грамотно защищаться. По многофункциональности он даже превосходит Серхио. Вот только заменить полузащитника быстро не получится – за Бускетса говорит его авторитет, плюс он по-прежнему выдает топовые матчи.

Мощного перфоманса с «Райо» могло и не случиться, ведь Гонсалеса пристально хантил «Ман Сити». В системе «горожан ранее работал отец футболиста Фран, который сохранил отношения с испанским руководством клуба (Чики Бегиристайн, Пеп Гвардиола). Плюс полузащитника рассматривал «МЮ». «В 16 лет у него были впечатляющие предложения перейти в Премьер-лигу. Они увеличили предложение «Барсы» в 10 раз», – хвастался папаша.

Гонсалес сам принял решение остаться в «Барселоне» и не прогадал. Роналд Куман увидел юнца еще в молодежке и тут же поинтересовался у тренеров о рослом полузащитнике. «Он очень умный игрок не только на футбольном уровне, но и в учебе. Он очень одарен, и это отражается на поле. У него будет быстрый процесс совершенствования», – хвалил парня Фран Артига, его тренер в Ла Масии.

Отец Нико всю карьеру посвятил «Депортиво», с которым взял золото Ла Лиги. Полузащитник Фран отдал клубу 17 лет, отбегал больше 500 матчей и даже засветился в сборной Испании (16 игр). У его сына есть все шансы затмить его карьеру: он прекрасно начал в «Барселоне» и в 19 лет имеет частую игровую практику.

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