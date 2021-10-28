«Барселона» официально объявила об отставке Роналда Кумана с поста главного тренера клуба.

Руководство каталонцев стерпело поражение от «Реала» на «Камп Ноу» и предоставило голландцу еще один шанс на исправление ситуации. Но что-то сломалось уже на четвертый день после Класико. «Барса» снова проиграла команде из Мадрида – на этот раз «Райо Вальекано».

Ad

Чемпионат Испании Приоритет «Барселоны» – назначение Клоппа после ухода Кумана ВЧЕРА В 04:44

Единственный гол на стадионе «Вальекас» случился на 30-й минуте. Символично, что результативную ошибку допустили самые опытные игроки каталонцев – капитан Серхио Бускетс и вице-капитан Жерар Пике. Опорник завозился с мячом в центре поля и подарил его сопернику, а муж Шакиры позволил Фалькао играючи расправиться с собой и оформить красивый гол рикошетом от штанги.

Правда, за 20 минут до конца Мемфис Депай получил шанс продлить пребывание Роналда Кумана в «Барсе» еще как минимум на один матч. Форвард заработал пенальти, который при детальном просмотре выглядел крайне сомнительно: контакт защитника с ногой голландца едва просматривался, а вот то, как Депай заплел одной своей ногой другую, было видно максимально четко. Впрочем, спасти соотечественника у Мемфиса не вышло – его удар с точки взял Столе Димитриевски. 0:1 – «Барса» потерпела второе подряд поражение от команды из Мадрида за 4 дня.

Спустя 3 часа после матча Cope сообщил, что совет директоров «Барселоны» проведет экстренную встречу, на которой обсудят возможную отставку Кумана. И уже спустя полчаса после этой новости об увольнении голландского коуча было объявлено официально.

Роналд Куман прибыл на «Камп Ноу» в августе 2020 года. Ради работы в «Барселоне» он покинул пост главного тренера сборной Нидерландов, вместе с которой успешно квалифицировался на Евро-2020 и дошел до финала первого розыгрыша Лиги наций УЕФА, где уступил сборной Португалии со счетом 0:1. Впрочем, футбольный союз Нидерландов получил от каталонцев денежную компенсацию в размере 6 миллионов евро, поэтому досрочный уход Кумана вряд ли сильно расстроил боссов голландского футбола.

Но теперь компенсацию «блауграна» будет вынуждена платить самому коучу. По информации As, увольнение Кумана обойдется «Барсе» в 13-14 миллионов евро. Солидные деньги для находящегося на грани финансового краха клуба, но, кажется, терпеть сложившуюся ситуацию сил не осталось ни у кого. Поражение от «Райо» стало уже третьим за 10 матчей Ла Лиги-2021/22. В таблице каталонцы плетутся на 9-м месте с отставанием от лидирующих «Реала», «Бетиса», «Севильи» и «Сосьедада» на 6 очков.

В Лиге чемпионов дела еще хуже: в стартовых матчах группового этапа «Барса» проиграла «Баварии» и «Бенфике» с общим счетом 0:6. Немного скрасила ситуацию лишь домашняя победа над киевским «Динамо» – 1:0.

Жерар Пике, «Барселона» Фото: Getty Images

Исправлять катастрофическое положение предстоит новому тренеру. По информации El Chiringuito TV, фаворитом руководства каталонцев является Хави. С легендой «блауграны» и нынешним тренером катарского «Аль-Садда» возможное назначение уже обсудили – осталось уладить лишь последние детали. Боссы «Барсы» надеются, что сделать это удастся уже в четверг.

Хави работает главным тренером «Аль-Садда» с мая 2019 года. Уже спустя 3 месяца он выиграл с катарским клубом первый трофей в качестве коуча – Кубок шейха Яссима. В январе 2020 года испанец вместе с «Аль-Саддом» завоевал Кубок наследного принца Катара. Всего Хави выиграл с командой 7 трофеев, в том числе чемпионский титул.

Одним из лидеров «Барсы» под руководством Хави наверняка станет Ансу Фати. Читай, как босоногий мальчик прошел через нищету и травмы и стал преемником Месси.

Чемпионат Испании Фанаты «Барсы» напали на авто Кумана после поражения в Класико 24/10/2021 В 21:24